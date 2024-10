La storia della tranvia Sassi-Superga prende vita con il progetto del Museo del Viaggio in Movimento

TORINO – Il viaggio sulla tranvia Sassi-Superga si trasforma in una esperienza culturale interattiva. E questo grazie alla nascita del progetto MuViMov – Museo del Viaggio in Movimento, nel luogo simbolo della tradizione e dell’ingegno torinese che diventa oggi il cuore di una nuova iniziativa culturale e multimediale.

Come funziona il progetto MuViMov

L’obiettivo di MuViMov è trasformare il viaggio sulla tranvia in un percorso interattivo tra storia e tecnologia.

Grazie a una guida multimediale multilingue, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta della storia della tranvia, partendo dalla stazione di Sassi fino alla Basilica di Superga. Il percorso, arricchito da 22 video e 9 tracce audio, narra l’evoluzione della tranvia e le storie delle persone che, nel tempo, hanno reso unico questo tragitto. Le testimonianze di membri dell’ATTS e del personale GTT, curate dal regista Stefano Di Polito, conferiscono un carattere autentico e appassionante alla narrazione.

Nella stazione Sassi, una sala espositiva dedicata ospita un’immersione nella storia della tranvia. Tra oggetti e manufatti originali, trovano spazio installazioni interattive che, grazie a contenuti digitali accessibili da dispositivi mobili, permettono ai visitatori di approfondire gli aspetti tecnici e storici di questa iconica linea ferroviaria.

Come fanno sapere dal comune, questo progetto rappresenta un tassello fondamentale in un più ampio piano di valorizzazione turistica e culturale di Torino. L’obiettivo è quello di promuovere il ricco patrimonio locale attraverso l’innovazione digitale, creando un vero e proprio museo diffuso. La storica linea 7 è destinata a farne parte, e sono già in corso studi per nuovi progetti che offriranno ai visitatori un racconto sempre più ampio e coinvolgente della città.

A raccontare questo progetto, in una presentazione ufficiale alla stampa nella sala Martiny, i promotori, l’assessora alla Mobilità e Trasporti del Comune di Torino Chiara Foglietta, l’amministratore delegato di Espereal Technologies Francesco Dipasquale, il presidente di ATTS Roberto Cambursano e l’amministratrice delegata di GTT Serena Lancione.

Il progetto, promosso da Espereal Technologies, in collaborazione con la Città di Torino, GTT – Gruppo Torinese Trasporti e ATTS – Associazione Torinese Tram Storici, è finanziato con fondi del Ministero della Cultura attraverso il bando Next Generation EU – TOCC.

