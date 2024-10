Torino: si scontrano due auto, una persona in ospedale in codice rosso

TORINO – È in gravi condizioni l’uomo rimasto ferito nel brutto incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in corso Giambone angolo via Guala. A scontrarsi due automobili.

Due persone sono rimaste ferite nell’impatto, ma mentre una è stata portata in ospedale in codice verde, l’altra è risultata da subito in condizioni più critiche. L’uomo è stato infatti trasportato in codice rosso al Cto di Torino dove è stato ricoverato e intubato; ha riportato un trauma cranico e maxillo facciale e al momento è in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente i sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

