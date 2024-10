Apre un nuovo KFC dove c’era l’ingresso del Cinema Ambrosio

TORINO – Il 24 ottobre KFC (Kentucky Fried Chicken) inaugura il suo terzo ristorante in città, situato in corso Vittorio Emanuele II 52, all’interno dello stabile che ospiterà la futura riapertura del Cinema Ambrosio, prevista per il 2025.

Con questa apertura, salgono a sei i ristoranti KFC presenti in Piemonte, che hanno già generato oltre 150 posti di lavoro nella regione. Solo il nuovo ristorante di Porta Nuova ha portato alla creazione di 30 nuove opportunità occupazionali.

L’apertura del ristorante all’interno dell’edificio storico che ospiterà il Cinema Ambrosio non è casuale. La partnership con il multisala rappresenta un punto di incontro tra cibo e intrattenimento, pensata per offrire agli spettatori una pausa prima o dopo la visione di un film. La sinergia è stata fortemente voluta dai gestori del cinema, con l’obiettivo di avvicinare maggiormente il pubblico giovane al mondo del cinema, facendo leva sull’attrattiva del celebre pollo fritto del Kentucky.

Il nuovo KFC, con una superficie di 300 metri quadrati, può ospitare fino a 90 persone nella sua sala interna.

