Da domani a domenica un weekend di cinema ad Alessandria: il programma dell’Alessandria Film Festival

ALESSANDRIA – Da domani, venerdì 25 ottobre, fino a domenica 27 ottobre si svolgerà la sesta edizione dell’Alessandria Film Festival. L’evento è stato ideato da Stefano Careddu e Lucio Laugelli e sarà diretto quest’anno da Luca Ribuoli, regista vincitore di due Nastri d’Argento.

Il festival è solo l’ultimo appuntamento della rassegna “Ottobre Alessandrino – Mese del Cinema”. Di seguito il programma.

Si inizierà domani al Cinema Kristalli con il film “PAZ!”, seguito dall’intervento del regista Renato De Maria in dialogo con Luca Ribuoli e Stefano Senardi (produttore discografico); gli ospiti condivideranno aneddoti dal set e riflessioni sulla Bologna degli anni ’70. Il talk sarà arricchito dal Live Drawing dell’illustratore Andrea Musso.

Sabato 26 ottobre alle ore 9, al Teatro San Francesco, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante parteciperà all’apertura dello Script Contest “Scrittura in gioco” insieme a Gualtiero Burzi (attore) e Giada Bellotti (scrittrice ed editor).

Alle 18 lo spettacolo “Storia del Cinema con la s minuscola” (Cinema Kristalli, Sala Kubrick) di Alberto Basaluzzo. E chiuderà la giornata l’incontro “Un anno di C’è ancora domani”, alle 20.30 al Cinema Kristalli, (Sala Kubrick), in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila e in occasione del primo anniversario dell’uscita del grande successo “C’è ancora domani”, film d’esordio di Paola Cortellesi; partendo dallo spunto del contributo video di Paola Cortellesi, Francesco Centorame, gli sceneggiatori Giulia Calenda e Furio Andreotti e Mara Mayer rappresentante del Centro Antiviolenza Me.Dea analizzeranno l’impatto della pellicola sia nel panorama cinematografico che nella sfera socio-culturale.

Domenica 27 ottobre al Teatro Alessandrino, dalle 15.00 alle 19.00, spazio ad una maratona di cortometraggi internazionali in concorso, una delle vere anime del Festival nonché l’occasione per scoprire i nuovi talenti del panorama cinematografico. La giuria è composta da artisti d’eccezione: Pilar Fogliati (Presidente di Giuria), Alberto Basaluzzo, Gualtiero Burzi e Marta Gastini. I vincitori delle categorie Miglior Corto, Miglior Attrice, Miglior Attore e Premio del Pubblico riceveranno Il Cappello del Cinema, personalizzato da Borsalino, mentre la società M74 consegnerà il premio Visioni Future consistente in servizi di post-produzione al corto dal linguaggio più innovativo. Chiuderà la serata la proiezione del film “Zamora” di Neri Marcorè, presente al fianco della protagonista Marta Gastini per introdurre questo interessante esordio d’autore.

