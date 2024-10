La sciatrice torinese Matilde Lorenzi ricoverata in ospedale a Bolzano dopo essere caduta in pista

TORINO – Matilde Lorenzi, sciatrice originaria di Villarbasse (in provincia di Torino), è caduta mentre si allenava in Alto Adige e ora è ricoverata in ospedale.

Secondo le prime informazioni, la 20enne era sulla pista Gravand G1, in Val Senales, quando ha perso l’equilibrio sugli sci ed è caduta sbattendo la testa. I presenti hanno chiamato i soccorsi, che si sono attivati e si sono recati sul posto con l’elicottero; la caduta è avvenuta nella mattinata di oggi (lunedì 28). Ora si trova all’ospedale San Maurizio di Bolzano.

Lorenzi è tesserata tra le fila dell’Esercito e fa parte della squadra junior. “Lorenzi si è messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, – spiega la FISI nel comunicato in cui annuncia l’incidente in Alto Adige – sempre l’anno scorso si è classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa”.

