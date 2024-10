Legambiente: le città piemontesi sono inquinatissime

TORINO – Il rapporto “Ecosistema Urbano 2024” di Legambiente fotografa le performance ambientali delle città italiane, evidenziando un andamento poco positivo per i capoluoghi piemontesi.

Cuneo si distingue come la migliore tra le città della regione, posizionandosi all’17° posto a livello nazionale, Verbania alla 21esima posizione. Biella si attesta al 31° posto, Asti al 49°. Ma la situazione peggiora per altre città della regione, con Torino che rimane ancora nella parte bassa della classifica (85° posto) e Alessandria che scende drasticamente al 95° posto, rivelando gravi difficoltà nel gestire le pressioni ambientali.

Gli indicatori presi in considerazione per questa classifica includono la qualità dell’aria, la gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile e l’efficienza energetica.

Le città piemontesi hanno mostrato carenze in settori chiave, come la qualità dell’aria, fortemente influenzata dal traffico veicolare e dalle emissioni industriali, e la gestione dell’acqua, in particolare la scarsa capacità di rispondere ai fenomeni di siccità e alla crisi idrica.

Il rapporto sottolinea come per migliorare serva una gestione ambientale più integrata e lungimirante, ma soprattutto azioni concrete per la riduzione dell’inquinamento e la promozione della sostenibilità urbana a livello regionale​

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese