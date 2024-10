Anziana torinese vittima di una truffa da duemila euro: denunciato un uomo di 72 anni

TORINO – Ha risposto a un messaggio in cui, fingendosi sua figlia, qualcuno le chiedeva aiuto economico per una presunta emergenza. È così che una pensionata di Torino ha versato duemila euro a un truffatore che, nei giorni scorsi, è stato identificato e denunciato dalla polizia di Stato.

L’indagato, un uomo di 72 anni, avrebbe raggirato la donna dichiarando di trovarsi in una situazione critica: la “figlia” avrebbe avuto bisogno urgente di denaro per riparare un computer e un televisore rotti. L’inganno, scoperto dagli agenti del commissariato San Secondo, è stato ricostruito grazie all’analisi del traffico telefonico e delle celle attivate durante le chiamate. Gli investigatori hanno riscontrato che il conto su cui era stato effettuato il bonifico apparteneva a una persona residente in Lombardia, estranea ai fatti. Il conto è stato bloccato dalle autorità.

Non è il primo caso di questo genere che il commissariato San Secondo si è trovato a gestire in questi giorni. Gli agenti hanno infatti recentemente evitato una truffa ai danni di una donna di 55 anni, che aveva già versato 15mila euro a un truffatore. Quest’ultimo, spacciandosi per un impiegato di banca e un agente antifrodi, era riuscito a convincerla della necessità di versare diverse somme per “risolvere” inesistenti problemi bancari. Grazie all’intervento tempestivo della polizia, il denaro è stato bloccato e successivamente restituito alla vittima.

