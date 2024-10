Biella: gestiva un’autofficina abusiva, multato con 50 mila euro

BIELLA – Un 53enne è stato multato per aver avviato un’autofficina abusiva nel biellese. Nello svolgimento dell’attività, che aveva base vicino a Cossato, l’uomo non rispettava le norme ambientali sullo smaltimento dei rifiuti e nemmeno le regole per la prevenzione degli infortuni dei dipendenti.

Nel complesso le sanzioni amministrative emesse nei confronti del 53enne ammontano a 50 mila euro. I materiali e le attrezzature dell’officina sono stati sequestrati.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese