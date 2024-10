Trovare l’equilibrio esistenziale attraverso l’arte: fino al 3 novembre a Torino c’è “Flashback Art Fair”

TORINO – Trovare l’equilibrio nelle sue diverse forme attraverso la storia dell’arte: questa la proposta della fiera d’arte “Flashback Art Fair”, che sarà a Torino (presso Flashback Habitat – Ecosistema per le Culture Contemporanee) dal 31 ottobre al 3 novembre.

La villa storica di corso Giovanni Lanza e i padiglioni all’interno di essa ospiteranno una selezione di opere firmate da importanti artisti e galleristi italiani e internazionali: da Annibale Carracci a Roman Opalka, da Brueghel ad Hayez, da Piffetti a Gio Ponti. Tutte le opere avranno come tema l’evoluzione dell’equilibrio artistico, ricercandolo o mettendolo in discussione.

Un esempio: l’opera “Diavolo o Angelo ribelle cadente” di uno scultore napoletano degli anni 1660/80, realizzata in in legno policromo, esprime la potenza del male e il dolore che può provocare, ma anche lo stupore per le atrocità umane. L’opera si domanda: quale equilibrio esiste tra bene e male? Tra malignità e umanità? C’è un punto di equilibrio possibile?

Gli orari dell’esposizione: tutti i giorni dalle 11 alle 20.

Biglietto intero: 15euro, ridotto a 10.

Giovedì 31 ottobre ingresso gratuito con Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, possessori della tessera Amic* di Flashback Habitat

