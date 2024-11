A Torino un corteo contro la riapertura del Cpr

TORINO – “I Cpr bruciano ancora, contro il razzismo di Stato e i suoi complici” si legge sullo striscione che apre il corteo di alcune centinaia di persone che si sono ritrovate nel pomeriggio di oggi in piazza Robilant, nel quartiere Borgo San Paolo, per protestare contro la possibile riapertura del Cpr, Centro di permanenza per il rimpatrio di corso Brunelleschi.

La manifestazione è organizzata dal centro sociale occupato e autogestito Gabrio.

Nel marzo 2023 il centro è stato temporaneamente chiuso (dovrebbe riaprire a novembre) per consentire il ripristino dell’intero complesso che aveva praticamente perso quasi del tutto la sua capacità ricettiva a causa delle rivolte dei mesi precedenti. E questo nonostante l’opposizione della società civile e nonostante il consiglio comunale di Torino ne abbia approvato la chiusura definitiva.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese