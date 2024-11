Lo Zoo di 105 invita a teatro la coppia di non vedenti che non era riuscita a comprare i biglietti per lo spettacolo al Colosseo

TORINO – Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura della coppia di non vedenti che ha cercato di acquistare due biglietti per assistere allo spettacolo dello Zoo di 105 al teatro Colosseo di Torino. Dopo aver raccontato le loro peripezie su Quotidiano Piemontese siamo stati contattati da Radio 105 che ha chiesto di essere messa in contatto con i protagonisti della vicenda per offrire loro due biglietti.

Così, nonostante la complicata trafila che non aveva permesso loro di poter acquistare i biglietti per lo spettacolo, i due saranno comunque al teatro Colosseo per assistere allo show dello Zoo di 105.

