Mufant Torino: una passeggiata fantascientifica per le vie della Circoscrizione 5

TORINO – Pronti per un viaggio “ai confini della realtà” nel cuore della città? Sabato 9 novembre, la Circoscrizione 5 si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per una passeggiata letteraria inedita, capace di intrecciare le storie e le atmosfere della fantascienza con i luoghi meno conosciuti della nostra città.

Il MUFANT – Museo del Fantastico e della Fantascienza, insieme alla Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) e al Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5, ha ideato un’esperienza che catapulterà i partecipanti nel mondo immaginifico di autori come H.G. Wells, Isaac Asimov e Ursula K. Le Guin. L’iniziativa non è solo un’occasione per esplorare Torino, ma anche per riscoprirla con una lente diversa, come se si trattasse di un pianeta lontano o di un futuro ipotetico.

Attraverso un percorso guidato dalle parole di Francesco Vietti e Roberto Orlandini, questa passeggiata offre una nuova chiave di lettura della città. Le letture, scelte con cura, e le riflessioni antropologiche apriranno un dialogo con i luoghi visitati, invitando i partecipanti a riflettere sulle dimensioni più sorprendenti del nostro contesto urbano.

Dettagli per la partecipazione:

L’evento è gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti (massimo 25 partecipanti).

È richiesta l’iscrizione entro venerdì 8 novembre, inviando una e-mail a info@mufant.it .

. Si ricorda di munirsi di un abbonamento GTT valido o di un biglietto autobus.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della fantascienza e per chi desidera guardare Torino da una prospettiva nuova, visionaria e, perché no, un po’ aliena.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese