Autostrada Torino-Savona: operaio muore cadendo da un viadotto

ALTARE – Nella mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, un operaio che lavorava su un viadotto dell’autostrada Torino-Savona tra Altare e Carcare. L’uomo è precipitato da un’impalcatura alta una decina di metri.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con ambulanza e elicottero e i vigili del fuoco, ma per l’operaio non c’era più nulla da fare. Le autorità non hanno ancora diffuso le generalità del deceduto.

Attualmente l’autostrada è chiusa nel tratto compreso tra Altare e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia.

Immagine di repertorio

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese