DANA arriva a Barcellona: voli in ritardo o cancellati anche da Torino

TORINO – La DANA sta colpendo la Catalogna, dopo aver colpito duramente nella regione di Valencia. L’aeroporto El Prat di Barcellona è irraggiungibile oltre ad avere le piste allagate. Sono più di 50 i voli cancellati nella giornata di oggi. Da Torino il volo Ryan Air FR9112 delle 8:45 che doveva arrivare entro le 10:10 ha subito più di 3 ore e mezzo di ritardo, mentre il volo del pomeriggio gestito da Vueling VY6515 non partirà nemmeno, dato che la partenza prevista per le 15:10 è stata cancellata.

Numerosi i disagi ai trasporti, compreso l’alta velocità, rimasta ferma a causa dei tunnel allagati. Per oggi l’AEMET, l’agenzia meteo nazionale spagnola ha diramato un’allerta rossa per la zona di Barcellona fino a Tarragona, mentre per l’entro terra catalana l’allerta è gialla.

