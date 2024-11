Biella: uomo ferito a un occhio da un piombino sparato da un cacciatore

BIELLA – Un uomo di 46 anni residente nel Biellese è rimasto ferito a un occhio, raggiunto da un piombino in caduta sparato da un cacciatore.

I fatti

L’incidente è avvenuto durante una battuta di caccia nell’area boschiva a Masserano. La vittima stava lavorando vicino alla discarica quando è stato colpito dal piombino, sparato da un uomo di 49 anni residente fuori regione, che gli si è conficcato nell’occhio. Sul posto è intervenuta l’ambulanza e l’uomo è stato in seguito ricoverato in pronto soccorso in codice verde.

Su quanto accaduto adesso indagano i carabinieri.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese