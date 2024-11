Djokovic non parteciperà alle Atp Finals di Torino, ecco chi sono i magnifici 8

TORINO – Novak Djokovic non parteciperà alle Atp Finals di Torino. Lo ha annunciato il campione serbo con una storia su Instagram. Djokovic, campione in carica (lo scorso anno battè Sinner in finale) aveva da tempo detto che le Finals non erano il suo obiettivo a questo punto della stagione ed ora ha confermato le voci degli ultimi giorni, motivandole con un perdurante infortunio.

“È un onore qualificarsi per le Atp Finals, – ha scritto – non vedevo l’ora di essere lì, ma a causa di un perdurante infortunio non giocherò la prossima settimana. Chiedo scusa a tutti quelli che si erano organizzati per vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. Ci vediamo presto”

In realtà Djokovic non era ancora certo della qualificazione ma con la sua rinuncia diventano ufficiali gli 8 qualificati per Torino. Sono Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur e Andrey Rublev.

