Tir a fuoco in galleria sulla Torino-Bardonecchia, 4 intossicati

EXILLES – Nella serata di ieri un Tir è andato a fuoco all’interno della galleria Cels, sull’autostrada Torino-Bardonecchia in direzione del Frejus e Francia. Il mezzo pesante è andato completamente distrutto e la galleria è stata invasa dal fumo.

I vigili del fuoco hanno dovuto spegnere le fiamme ed evacuare le persone rimaste bloccate in galleria, alcune delle quali si erano rifugiate negli spazi di sicurezza. Quattro persone, due adulti e due bambini, sono rimasti intossicati e sono stati trasportati in ospedale a Susa. Le loro condizioni non destano preoccuapzione. Illesi anche i due autisti del Tir. L’autostrada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi.

