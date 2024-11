TORINO – Sono stati sorteggiati oggi (giovedì 7) gli accoppiamenti per le partite in singolo e in doppio delle Atp Finals 2024, che si svolgeranno all’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre.

Il torinese Vavassori, in coppia con Bolelli nel doppio, giocherà nel girone con Arevalo-Pavic, Bopanna-Ebden e Krawietz-Puetz.

Sinner giocherà nel girone con Medvedev, Fritz e De Minaur.

Domani, venerdì 8, è previsto il Grand Opening Show: a partire dalle ore 21 saranno sul palco dell’Inalpi artisti del calibro di Blanco, Madame e Marco Mengoni che inaugureranno il torneo con oltre due ore di esibizione.

In occasione dell’evento la viabilità sarà modificata.

