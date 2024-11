ATP Finals: viabilità modificata a Torino

TORINO – In occasione delle Nitto ATP Finals, che si terranno dal 10 al 17 novembre, la viabilità intorno allo Stadio Olimpico e in altre zone di Torino subirà delle variazioni. Le modifiche includono la chiusura di via Filadelfia, la limitazione del transito in diverse aree e l’istituzione della sosta a pagamento in alcune vie. Inoltre, saranno vietati la sosta e il transito in tratti di corso Agnelli, corso Galileo Ferraris e altre strade limitrofe.

Il trasporto pubblico locale sarà anch’esso modificato: alcune linee, come la 17 e 17B, avranno percorsi deviati, e saranno potenziati i servizi tramviari e bus per facilitare l’accesso all’Inalpi Arena. Gli spettatori con biglietto d’ingresso all’evento potranno utilizzare gratuitamente le linee 4 e 10 dei tram e il bus 4N, con un piano di potenziamento per agevolare i trasporti.

Per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e delle alternative ecologiche, GTT e la Federazione Italiana Tennis e Padel offrono anche un voucher speciale per coprire il 50% dei costi dei viaggi con GTT, taxi, monopattini e altri mezzi.

