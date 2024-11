Bolelli e Vavassori vincono il match d’esordio alle ATP Finals di Torino

TORINO – Comincia alla grande anche il torneo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle ATP Finals di Torino. Nella prima giornata il doppio azzurro ha battuto nettamente la coppia Bopanna – Ebden 6-3 6-3.

Spinti dall’affetto del pubblico di casa, Bolelli e Vavassori non hanno mai lasciato spazio agli avversari per entrare in partita ed hanno così cominciato col piede giusto per puntare alle semifinali.

Emozione particolare per Andrea Vavassori, torinese.

In mattinata l’altro doppio era stato vinto da Krawiets e Puetz su Pavic e Arevalo per 6-3 6-4.

