Domenica 17 novembre “Tim Burton & Musical” alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

NICHELINO – Domenica 17 novembre, alle ore 19, appuntamento con Tim Burton & Musical per Musical a Corte nella Palazzina di Caccia di Stupinigi.

“Tim Burton & Musical” esplora il rapporto del cineasta americano con il genere musical, con il quale condivide ambizione autoriali ed esigenze di botteghino. Con il fedele compositore di tante sue colonne sonore, Danny Elfman, ha di fatto creato due capolavori musical in stop-motion: Nightmare Before Christmas (1993) e La Sposa Cadavere (2005).

Big Fish e Beetlejuice hanno dato vita a due successi teatrali che hanno debuttato a Broadway rispettivamente nel 2013 e nel 2019. È poi una canzone da operetta reinterpretata in stile country a salvare il pianeta Terra in Mars Attacks (1996) e le canzoni Disney risuonano in Dumbo (2019).

Ma l’omaggio più riuscito al genere musical è Sweeney Todd, il diabolico barbiere di Fleet Street (2007), la trasposizione cinematografica del capolavoro teatrale del più geniale autore di Broadway: Stephen Sondheim.

Il programma

Da Beetlejuice (2019): Banana Boat, The whole being dead thing, Dead mum, Say my name

Da Tim Burton’s Nightmare Before Christmas (1993): This is Halloween, Cos’è? (it), La canzone di Sally

Da Mars Attacks (1996): Indian love song

Da Corpse Bride (2005): Jazz dell’aldilà (it)

Da Big Fish (2013): The river between us

Da Dumbo (2019): Medley di When I see an elephant fly + Look out for Mister Stork + Pink elephants on parade + Baby mine

Da Sweeney Todd (1979): La ballata di Sweeney Todd, Amici miei, Fringuello passero, Entrata di Pirelli + La gara (Pt.1), Un bacio (Pt.I) + Donne e sensitività + Un bacio (Pt.II), Pretty women, Epifania, Al mare, Scena finale, La ballata di Sweeney Todd (Finale)

Crediti

Voci: Andrea Ascari, Gaia Bellunato, Francesco Iorio, Elisa Mattioli, Gabriel Ridolfi, Federica Stomati

Pianoforte: Giuseppe Guerrera

Progetto e testi: Andrea Ascari

Direzione Amministrativa: Davide Ienco

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese