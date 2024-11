XXV Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba: raccolti 395.500 euro destinati a progetti solidali

GRINZANE CAVOUR – Si è tenuto nel Castello di Grinzane Cavour – sito specifico patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO – il consueto appuntamento con la solidarietà in occasione della XXV edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, organizzata dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour per celebrare il più pregiato diamante della terra, in abbinamento ai grandi formati di Barolo DOCG, Barbaresco DOCG e dei vini dei produttori aderenti al Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, ambasciatori nel mondo delle iconiche colline di Langhe, Roero e Monferrato.

Durante l’evento benefico di ieri, domenica 10 novembre, si è festeggiato l’ideale traguardo delle Nozze d’Argento in cui da cinque lustri sono uniti il Tuber magnatum Pico e la beneficenza, grazie ai numerosi filantropi in collegamento da Hong Kong, Singapore, Vienna, Francoforte e, per la prima volta, Bangkok.

Questo anno sono stati raccolti 395.500 euro, destinati a progetti solidali in Italia e nel mondo. Altra sede collegata, la metropoli di Seoul, raggiunta nell’ambito di un evento per la promozione del Piemonte a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a diventare patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, organizzato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Enit e l’ICE.

I numeri dell’evento

Apice dell’evento, il lotto finale composto da due trifole gemelle da 905 grammi, cavate all’ombra della torre di Santo Stefano Roero, presentato dal presidente dell’Unione delle Associazioni Trifulau Piemontesi, Mario Aprile, in compagnia della sua cagnolina Lady. Il lotto è stato aggiudicato a Hong Kong per la cifra di 140.000 euro, secondo solo al tartufo da record del 2022, battuto all’asta a 184.000 euro.

In sala a Grinzane Cavour, il martelletto è calato su altri tre esemplari di Tartufo Bianco d’Alba da 201, 235 e 505 grammi, andati a un imprenditore cheraschese e a uno varesotto, mentre il terzo volerà in Cina, acquistato dalla chef Zhou Ziling, titolare tra gli altri ristoranti del Silver Pot di Chengdu, una stella Michelin.

Da segnalare anche l’assegnazione dell’ultimo lotto dell’Asta “Barolo en Primeur”, la barrique di nebbiolo numero quindici, aggiudicata a Hong Kong per 40.000 euro, portando il totale raccolto a sfondare il tetto del milione di euro (1.027.000 euro).

