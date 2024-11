Ritrovato senza vita l’uomo disperso nei boschi della Val Maira

SAN MICHELE DI PRAZZO – E’ stato ritrovato senza vita l’uomo di 57 anni scomparso da domenica ne boschi di San Michele di Prazzo, in Val Maira.

L’uomo, torinese che ha una seconda casa in Valle, era uscito per un’escursione domenica e non ha più fatto ritorno. Il suo corpo è stato ritrovato in un bosco tramite la geolocalizzazione del suo telefono cellulare.

