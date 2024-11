Esce per un’escursione in Val Maira e non fa ritorno, ricerche in corso

SAN MICHELE DI PRAZZO – Un uomo di 57 anni è disperso dal pomeriggio di domenica in alta Val Maira. L’uomo, torinese, ha una seconda casa in valle, a San Michele di Prazzo e lì si trovava per il weekend.

Domenica è però uscito per un’escursione da cui non ha fatto ritorno. Nelle ricerche sono impegnati i vigili del fuoco con le squadre del Soccorso Speleo Fluviale ed il Nucleo cinofili. In azione anche i droni.

