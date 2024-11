ATP Finals, Zverev vince anche con Ruud

TORINO – Alexander Zverev c’è e vince anche il secondo match del girone, avendo la meglio su Ruud 7-6 6-3. Primo set molto equilibrato che si chiude al tie break, nel secondo il tedesco accelera e chiude il discorso.

Due vittorie per Zverev e una per Ruud, come per Alcaraz che oggi ha superato Rublev. Nell’ultima giornata si decideranno posizioni e semifinalisti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese