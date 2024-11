ATP Finals, Alcaraz si prende la vittoria contro Rublev

TORINO – Altro giro altra corsa: Carlos Alcaraz vince il match contro Andrey Rublev 6-3 7-6(8). Nonostante lo spagnolo abbia avuto difficoltà a causa dei postumi di un malessere allo stomaco nella sua partita iniziale contro Ruud, uscendone battuto, supera Andrey Rublev e resta in corsa per un posto in semifinale alle Atp Finals di Torino.

Ora per Alcaraz sarà decisivo il match di venerdì contro Sascha Zverev. L’anno scorso, al suo debutto a Torino, Alcaraz perse contro Zverev nella sua prima partita prima di rimontare e raggiungere le semifinali. Il suo pensiero, alla fine dell’incontro, è per Valencia.

Questa sera, non prima delle 18, toccherà al duo italiano Bolelli-Vavassori.

