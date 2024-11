Per il Natale Leone1857 lancia Candyland, una collezione in edizione speciale

TORINO – Bastoncini di zucchero, dolci personaggi natalizi e una deliziosa ruota panoramica di caramelle e subito siamo catapultati in una atmosfera natalizia tanto magica quanto golosa.

Sono questi gli elementi che vestiranno per le prossime feste di Natale le iconiche confezioni della storica azienda dolciaria, stimolando l’immaginazione e coinvolgendo vista e palato in una vera esperienza sensoriale

Infatti, quest’anno, Leone 1857 inaugura la stagione delle feste con “Candyland,” la collezione in edizione speciale che evoca l’incanto e la magia del periodo delle feste natalizie. Al centro di questo mondo meraviglioso c’è la Fabbrica Leone, dove i maestri caramellai lavorano senza sosta per dare vita a dolcezze irresistibili e risvegliare la gioia autentica delle feste.

Leone e i prodotti di Natale

La collezione dà il via al conto alla rovescia al Natale con il Calendario dell’Avvento Candyland, colmo di caramelle e cioccolatini Leone; decorare l’albero, poi, diventa dolcissimo con le Palline di Natale –latte con design di Babbo Natale, Omino di Pan di Zenzero o Ruota Panoramica, che racchiudono le classiche scatolette di pastiglie miste dissetanti.

Novità di quest’anno sono le Lattine Appendibili (30 g – pastiglie miste dissetanti), perfette per aggiungere un tocco di dolcezza e colore sull’albero.

Protagoniste d’eccellenza sono poi le inconfondibili latte regalo, disponibili in una varietà di forme, ognuna arricchita da decorazioni che stimolano la fantasia. La Latta a forma di Omino di Pan di Zenzero (60 g) offre una selezione di Cri Cri assortiti – praline croccanti alla nocciola, fondente e latte, perfetti da assaporare in un solo boccone.

Segue la Latta Giostrina Carillon (130 g), piena di praline con cuore di gelatina di frutta, che suona la melodia “We Wish You a Merry Christmas” e regala un’esperienza sensoriale che combina gusto, musica e gioia natalizia. Completa la selezione la Cappelliera, un prezioso scrigno con Cioccolatini Assortiti (450 g).

Non può mancare l’inconfondibile Panettone Leone (750 g), disponibile in due ricette uniche: una con le famose gelatine di frutta Leone, che aggiungono una dolcezza naturale al morbido impasto, e una versione arricchita con gocce di cioccolato, perfetta per i più golosi.

