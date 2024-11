Torino: in discoteca ci sono il doppio degli avventori, il questore la chiude per 8 giorni

TORINO – La questura di Torino ha sospeso la licenza del Centralino, la storica discoteca di via delle Rosine, nel centro di Torino.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di controlli effettuati dai poliziotti della Divisione polizia amministrativa e sociale della questura. Infatti, intorno alle due di notte, hanno accertato che all’interno del locale era presente una impressionante quantità di avventori, oltre il limite consentito.

Dagli accertamenti eseguiti sul posto, anche con l’ausilio di personale dei vigili del fuoco, si è scoperto che a fronte di una capienza massima consentita di 580 persone, è stata rilevata la presenza di ben 1286 avventori. Di conseguenza è stata immediatamente disposta la cessazione dell’attività, con interruzione della musica e accensione delle luci, in modo da consentire che il pubblico potesse defluire in sicurezza.

Inoltre, è stata riscontrata l’assenza di due dei 4 dipendenti formati per far fronte a eventi a rischio prescritti per l’esercizio dell’attività dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Essendosi verificata una situazione di pericolo per la sicurezza degli avventori, la questura ha disposto, ai sensi dell’art. 100 Testo unico leggi Pubblica Sicurezza, la sospensione dell’attività di trattenimenti di pubblico spettacolo nella discoteca, che è stata chiusa per 8 giorni.

