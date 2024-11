Un 27enne è stato processato e condannato per direttissima perchè ha aggredito un agente con una pala

CUNEO – Un uomo di 27 anni è stato processato per direttissima e condannato per aver aggredito un poliziotto con una pala. I fatti risalgono alla scorsa notte, quando il ragazzo si trovava presso un dormitorio della Croce Rossa a Cuneo. Lo scatto d’ira è stato originato da un presunto furto, di cui il 27enne sosteneva di essere vittima; dopo aver spintonato il personale del dormitorio, si è diretto verso uno dei poliziotti arrivati per controllare la situazione e lo ha aggredito con una pala.

É stato portato in questura e da lì processato per direttissima, ovvero senza svolgere le indagini e le udienze preliminari dato che il reato è stato segnalato in flagranza.

