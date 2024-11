Gli acquerelli di Andrea Agostini raccontano un delicato viaggio tra le strade di Torino

TORINO – La Galleria La Rocca ospita la mostra personale di Andrea Agostini, Itinerari Segreti.

L’artista ci conduce in un viaggio unico attraverso Torino, immortalata in una sessantina di delicati acquerelli su carta a mano, dove la città si svela in scorci inediti e monumenti iconici.

Con una tecnica fluida e raffinata, Agostini infonde nelle sue opere una leggerezza che sembra sospendere il tempo, invitando a scoprire una Torino onirica, quasi sussurrata. Questi acquerelli trasformano ogni angolo e dettaglio architettonico in visioni poetiche, in cui realtà e sogno si fondono. La delicatezza della carta a mano dialoga perfettamente con l’acquerello, amplificando la sensazione di fragilità e incanto.

Itinerari Segreti è un invito a perdersi per le strade della città, esplorando quei percorsi nascosti che

si rivelano solo a uno sguardo attento, immerso nell’atmosfera leggera e sognante di Torino. Un racconto per immagini che appartengono da sempre a tutti coloro che percorrono, assorti, le strade della nostra città circondati da un’eleganza unica di forme e di stili.

La Galleria La Rocca si trova in via Della Rocca 4.

La mostra Itinerari segreti sarà visitabile dal 23 novembre al 31 dicembre 2024

Inaugurazione sabato 23 novembre ore 16,00 alla presenza dell’Artista

Orario 10,00 – 12,30 16,00 – 19,30

chiuso lunedì mattina

Ingresso libero

