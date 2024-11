La Nazionale batte anche Sinner, in tv ha vinto il calcio

TORINO – Nulla. Neppure l’amatissimo numero uno al mondo riesce a scalzare la Nazionale di calcio dal cuore degli italiani. Se è vero che Jannik Sinner sta portando vantaggi enormi, anche economici, al mondo del tennis italiano (e le ATP Finals hanno lo stesso effetto su Torino) quando in campo scende l’Italia del calcio non c’è partita.

Ieri sera sulla tv italiana erano trasmesse in diretta e in contemporanea la partita tra Belgio e Italia, su Rai Uno e quella tra Sinner e Medvedev, su Rai Due. L’occasione per una rivoluzione sociale dello spettatore tv sportivo c’era ma è stata mancata.

I dati Auditel dicono infatti che la Nazionale di calcio è stata seguita da 6.8 milioni di spettatori, con il 30.9% di share, mentre Sinner ha attirato 2.17 milioni di spettatori, con lo share a 9.6%, superato anche da Endless Lov su Canale 5, seguito da 2.6 milioni di spettatori (13.6% di share).

