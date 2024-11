Anche le escort amano Sinner: se vince gli offro un servizio completo

TORINO – Le ATP Finals di tennis hanno portato a Torino un ritorno economico importante. Alberghi e ristoranti pieni, attività commerciali che raccoglono i frutti dell’evento. Pare che i migliori 8 tennisti del mondo abbiano portato vantaggi in ogni campo economica in città. Il discorso vale anche per il mondo delle escort.

I dati che ha raccolto il sito Escort Advisor parlano chiaro, così come le testimonianze delle ragaze che lavorano in questo campo.

I numeri durante le partite

Secondo un’analisi dei dati di accesso al sito sulla sola città di Torino e provincia, considerando il match di domenica 10 novembre che vedeva in gara Sinner e De Minaur e confrontandoli con lo stesso giorno e fascia oraria della settimana precedente (domenica 03 novembre) abbiamo un aumento degli accessi prima delle 18, esattamente un +12% alle 15, +8% alle 16, +5% alle 17. Alle 18 si è notato un calo del 16%, sempre rispetto alla settimana precedente. Alle ore 19, poco meno di due ore prima dell’inizio della partita però tutto cambia e si registra un +41% di accessi, alle 20 -1%, alle 21 -7% e alle 22 -11%.

Se analizziamo solo la serata di domenica, sempre per Torino e provincia, i dati indicano un calo alle 18 del -57% per vedere poi un costante aumento, +4,97% alle 19 e + 86,98% alle 20 e +5,38% alle 21. Molto interesse quindi ad inizio match per gli appassionati di tennis, interesse che poi ha visto altre passioni prendere il sopravvento.

Il dato su scala nazionale invece ha visto un progressivo calo a partire dalle 18, -5,38%, alle 19 -13,23%, alle 20 -3,79% e un aumento del +8,97% alle 21.

Sempre su scala Nazionale il confronto con la settimana precedente ha visto dati più omogenei con solo un +2% alle 18, +1% alle 19, -4% alle 20 ed un -6% alle 21.

La partita del 12 novembre, con protagonista sempre Sinner contro l’americano Taylor Fritz (num 5 al mondo) alle 20:30, ha avuto una diminuzione di accessi già alle 20, -8,55% rispetto all’ora precedente, -38,41 alle 21, -26,82% alle 22 per avere poi un picco del +105,68 alle 23.

Il confronto con lo stesso giorno della settimana precedente, ovvero martedì 5 novembre, evidenzia un notevole aumento di accessi al sito, in pratica il volume di accessi il 12 novembre è stato maggiore: a partire dalle ore 18 con un +44,9%, +7,7% alle 19, +8,9% alle 20, -1% alle 21 e un +15% alle 22 fino ad un +11,9% alle 23.

Le testimonianze delle escort

Come dicevamo all’inizio il lavoro non manca e le ATP Finals sono un’occasione d’oro anche per le escort. Racconta Rebecca, escort che si è spostata a Torino per seguire il flusso di turisti sportivi: “Non mi sono sbagliata, gli appassionati di tennis sono grandi estimatori dei momenti di relax, soprattutto nel dopo partita. Ho lavorato anche durante le partite, ma prima e dopo è stato un continuo. Molti stranieri, francesi, svizzeri e spagnoli, che si sono presi dei giorni di vacanza per seguire queste finali di tennis, e naturalmente essendo lontani da casa si ritagliano anche momenti intimi per qualche gioco extra”.

E poi c’è anche chi, come Sofia, escort torinese, apprezza particolarmente il numero uno al mndo, al punto da offrirgli una prestazione gratuita: “Ha un viso pulito e sincero, è molto determinato e a me piacciono gli uomini determinati, faccio il tifo per lui e quando vorrà festeggiare gli riserverò un’accoglienza particolare”.

