Derthona sfiora la rimonta ma poi cede 78-85 contro Brescia

TORTONA – La partita disputata in casa Derthona oggi, domenica 17 novembre, era iniziata con una sostanziale parità, con Tortona che però nel terzo quarto non riesce a stare dietro a Brescia perdendo il parziale 15 a 21. Cerca di metterci una toppa nel quarto quarto ma Brescia non si fa rimontare e chiude, nonostante il parziale 21 a 12, con il risultato di 78-85.

Reduce dalla vittoria in Champions League con il Benfica, Derthona non riesce però a ribaltare la striscia negativa in campionato e ora sono tre le sconfitte consecutive.

