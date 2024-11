Volley femminile, crollano Cuneo, Novara e Pinerolo: solo Chieri vince in quattro set

PIEMONTE – Un fine settimana da dimenticare per le piemontesi impegnate nella serie A1 di volley femminile. Tre su quattro crollano in tre set, mentre solo Chieri riesce a spuntare su Bergamo in 4 set con il risultato di 25-17 20-25 25-20 25-18.

Per Novara è una bella batosta quella presa da Busto Arsizio che in casa sconfiggono le piemontesi con un perentorio 25-17 25-21 25-14 portandosi a casa il derby del Ticino. Non ci si aspettava un sconfitta così sonora dato che Novara arriva da una striscia positiva di 6 vittorie.

Non se la cavano bene neanche Pinerolo, con l’attesa sconfitta con la capolista Conegliano per 25-21 25-15 25-14 e Cuneo che perde anche lei in tre set (25-22 25-14 25-21) con un Perugia alla sua portata.

La classifica vede Novara in quarta posizione seguita da Chieri in quinta mentre Pinerolo staziona a metà classifica in nona posizione. Per ora a rischio c’è solo Cuneo che è in penultima posizione al 13esimo posto con 4 punti dopo otto giornate.

