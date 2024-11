Il Presidente della Repubblica Mattarella a Torino per i 200 anni del Museo Egizio, e non solo

TORINO – Ci siamo: il Museo Egizio di Torino spegne le sue 200 candeline. In questa settimana i festeggiamenti entrano nel vivo. Dal 20 al 22 novembre ci saranno infatti tre giorni di festival ad ingresso gratuito con laboratori, speed lecture, performance e conferenze. Non solo, a tagliare il nastro e a svelare il nuovo allestimento dell’Egizio e della sua Galleria dei Re sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente alla cerimonia di inaugurazione di domani mattina.

Il Presidente Mattarella sarà a Torino anche per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi e della 41a Assemblea Anci.

I trasporti

Nonostante l’illustre presenza in città, Gtt fa sapere che nella giornata di mercoledì 20 novembre 2024 non sono previste modifiche dei percorsi delle linee tram e bus. Eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie saranno comunque comunicate tramite la pagina del sito dedicata alle linee e i consueti canali di infomobilità (canale Avvisi GTT su Telegram, pagina GTT su X).

Inoltre, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 circa (in ogni caso fino a cessate esigenze), il parcheggio Castello sarà chiuso. Sarà comunque possibile, per tutti i mezzi già in sosta all’interno del parcheggio, uscire dalla struttura. Sarà chiusa l’uscita pedonale di via Principe Amedeo.

