Festival 200 per celebrare i 200 anni del Museo Egizio di Torino

TORINO – Il Museo Egizio di Torino, lo sapete, compie 200 anni e siamo arrivati alla settimana in cui i festeggiamenti entrano nel vivo. Dal 20 al 22 novembre ci saranno infatti tre giorni di festival ad ingresso gratuito con laboratori, speed lecture, performance e conferenze.

Festival 200 sarà anche l’occasione per scoprire i nuovi allestimenti di Galleria dei Re e della Cappella rupestre di Ellesyia, che verranno inaugurati mercoledì 20 novembre.

Il programma di Festival 200

Mercoledì 20 novembre

21.00 – 24.00: Notte bianca al Museo

22.00 – 22.15 e 23.00 – 23.15: Safe from the sleep, spettacolo di danza a cura di Marco Pelle con Antonella Albano.

Giovedì 21 novembre

9.30 – 13.00 e 14.30 – 17.00: speed lectures di 15 minuti con gli egittologi lungo il percorso museale

11.00 – 12.30: Tutta l’umanità ne parla. Edizione egizia, in collaborazione con Radio 3

14.30 – 15.30: Conferenza Dietro le quinte del Museo Egizio. La cappella rupestre di Ellesyia: un nuovo allestimento aperto a tutti.

15.30 – 15.50; 16.30 – 16.50; 18.00 – 18.20; 19.15 – 19.35: Il canto del Nilo, Piccoli Cantori di Torino con Carlo Pavese e Gianfranco Montalto.

16.30 – 17.30: Conferenza Dietro le quinte del Museo Egizio. Materia. Forma del tempo: i diari di viaggio.

17.30 – 18.30: Architectural Tour by OMA, con David Gianotten, Andreas, Karavanas e Andrea Tabocchini. In inglese

17.30 – 18.30 e 17.30 – 19.45: Attività per famiglie

18.30 – 20.00: Talk Destini incrociati. L’Italia, Torino e il Museo Egizio

Venerdì 22 novembre

9.30 – 13.00 e 14.30 – 17.00: speed lectures di 15 minuti con gli egittologi lungo il percorso museale

14.00 – 15.00: cerimonia di presentazione del francobollo celebrativo del bicentenario

16.00 – 17.00: Conferenza Dietro le quinte del Museo Egizio. Sotto un’altra luce: il nuovo allestimento dello statuario monumentale.

17.30 – 18.30 e 17.30 – 19.45: Attività per famiglie

18.00 – 20.00: talk What is a Museum? Ali Abdelhalim (direttore del Museo Egizio del Cairo) in dialogo con Christian Greco.

