ATP Finals, l’ipotesi Torino-Milano è sempre più vicina?

ROMA – Il ministro dello sport Andrea Abodi, in una conferenza stampa dell’ANCI, ha detto che non ci sono motivi per cui le ATP Finals non debbano rimanere a Torino.

Tuttavia, ha specificato che la decisione spetterà ad altri, e che non si può escludere l’ipotesi della staffetta con la città di Milano. Intanto, l’Italia festeggia il grande traguardo della permanenza del torneo nel nostro paese anche nel quadriennio 2026-2030.

La Città di Torino e la Regione Piemonte hanno dimostrato di saper gestire egregiamente un evento così importante, con un record di affluenza e un grande indotto economico generato.

Attendiamo gli sviluppi dell’assegnazione, consapevoli che un tandem con Milano toglierebbe luce al capoluogo piemontese, ma soprattutto limiterebbe i benefici economici dell’evento.

