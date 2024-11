Cuori 3: a gennaio iniziano le riprese della terza stagione a Torino

TORINO – La serie “Cuori”, ha saputo conquistare il pubblico fin dalla sua prima stagione nel 2021. Ambientata nella suggestiva cornice di Torino degli anni Sessanta, la fiction racconta le vicende di Delia e Alberto, interpretati rispettivamente dagli talentuosi Pilar Fogliati e Matteo Martari.

L’attesa per la terza stagione si fa sempre più palpabile. Pilar e Matteo hanno recentemente annunciato l’inizio delle riprese, che prenderanno il via a gennaio. La messa in onda è prevista su Rai1 per il prossimo autunno.

Cast

Cesare Corvara interpretato da Daniele Pecci

Alberto Ferraris interpretato da Matteo Martari

Delia Brunello interpretata da Pilar Fogliati

Enrico Mosca interpretato da Andrea Gherpelli

Ferruccio Bonomo interpretato da Marco Bonini

Serenella Rinaldi interpretata da Neva Leoni

Virginia Corvara interpretata da Bianca Panconi

Suor Fiorenza Bertoni interpretata da Carola Stagnaro

Fausto Alfieri interpretato da Carmine Buschini

Eva Pellegrini interpretata da Laura Adriani

Luisa Ferraris interpretata da Benedetta Cimatti

Beatrice Dattilo interpretata da Chiara Degani

Elvira De Bellis interpretata da Simona Nasi

Bino Mazzini interpretato da Davide Paganini

Agata Vezzani interpretata da Gaia Messerklinger

Rosa Paluan interpretata da Claudia Nicolazzo

Karen Larsson interpretata da Romina Colbasso

Carlo Dattilo interpretato da Paolo Romano

Ferdinando Maugeri interpretato da Roberto Accornero

Riccardo Tosi interpretato da Piero Cardano

Marcello Giraudo interpretato da Alessandro Tersigni

Andrea Foschini interpretato da Paolo Conticini

Helmut Becker interpretato da Nicolò Pasetti

