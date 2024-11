Fatmir Isufi ucciso dal crollo della gru, la procura di Torino indaga per omicidio colposo

TORINO – Per questa ennesima morte bianca la procura di Torino ha deciso di aprire una inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati.

L’inchiesta, coordinata la pubblico ministero Laura Longo, servirà a gettare luce su quanto accaduto la sera di lunedì 18 novembre, quando Fatmir Isufi, 51 anni, è morto schiacciato dal crollo di una gru in un cantiere interno al Centro Ricerche Smat di corso Unità d’Italia a Torino. Isufi, residente ad Arcore, era da 30 anni dipendente della Palingeo srl, la ditta che stava eseguendo i lavori.

L’uomo stava eseguendo lavori in una vasca della Smat quando, per cause che sono in corso di accertamento, è crollata una gru, che l’ha travolto e ucciso. Insieme a lui erano in servizio anche suo figlio e un altro operaio. Sono rimasti entrambi illesi e, anzi, le loro testimonianze, insieme ai rilievi dei carabinieri e dello Spresal, aiuteranno le indagini.

