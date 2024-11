Avevano occupato una casa cantoniera per salvare i migranti, assolti 18 Anarchici.

TORINO – Spinti dalla necessità di mettere in salvo altre persone da un grave pericolo, 18 anarchici sono stati assolti oggi, mercoledì 20 novembre 2024, anche in secondo grado, per l’occupazione di una ex casa cantoniera a Oulx, in Valle di Susa. A confermarlo è l’avvocato Danilo Ghia, difensore di alcuni imputati. Gli attivisti erano stati accusati di occupazione abusiva di edifici, ma la Corte d’Appello ha ribadito quanto già stabilito in primo grado, quando erano stati assolti per la lieve entità del fatto.

L’episodio risale a dicembre 2018, quando la casa cantoniera lungo la statale 24 venne occupata e trasformata dagli anarchici in un rifugio per migranti, molti dei quali cercavano di attraversare il confine montano verso la Francia.

L’edificio fu sgomberato nel 2021, in un’operazione delle forze dell’ordine coordinata dalla Digos di Torino con il supporto di carabinieri e vigili del fuoco.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese