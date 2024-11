A Trecate una panchina rossa e un’opera d’arte per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

TRECATE – Nella mattinata di ieri, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, alla presenza dei rappresentanti della locale Stazione dei Carabinieri e di alcuni residenti del quartiere, il consigliere incaricato alle Pari opportunità Michela Cigolini ha inaugurato la nuova panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza di genere, nel parco della frazione San Martino a Trecate.

“Con questa iniziativa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – ha spiegato il consigliere – abbiamo voluto un simbolo dell’impegno della comunità.

Si tratta di un luogo frequentato da bambini e da famiglie: ecco, proprio da qui vorremmo che partisse un messaggio preciso, che deve essere fatto nostro fin dalla più tenera età, rispetto alla necessità di lavorare insieme per una società rispettosa di tutti”.

Sempre ieri la Biblioteca civica di Trecate ha ricevuto in dono dal pittore trecatese Riccardo Borando un’installazione dedicata al tema della violenza di genere dal titolo significativo: “25 novembre”.

“Un dono graditissimo e per il quale ringrazio l’artista a nome dell’Amministrazione – commenta l’assessore alla Biblioteca Fortunata Patrizia Dattrino – che arricchisce il nostro patrimonio, ma che, soprattutto, sarà un’occasione di profonda riflessione per tutti i frequentatori del nostro servizio, che è quanto ci auguriamo avvenga anche attraverso la lettura dei nuovi titoli tematici acquistati proprio in occasione del 25 novembre e che vanno a implementare la sezione che, da qualche anno, abbiamo deciso di dedicare alle donne per comprendere meglio, oltre al fenomeno della violenza, anche conquiste e diritti acquisiti da donne che hanno lavorato per la parità di genere e il benessere sociale”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese