PosteGoFresh: arriva anche a Cuneo il primo servizio di consegna refrigerato

CUNEO – Poste Italiane lancia anche a Cuneo PosteGoFresh, il nuovo servizio di trasporto refrigerato per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi. A realizzarlo è MLK Fresh.

PosteGoFresh è il primo servizio che garantisce il trasporto di prodotti alimentari a temperatura controllata lungo tutta la filiera.

Oltre che a Cuneo, il servizio è già disponibile in più di trentacinque città tra cui Roma, Milano, Torino, Genova, Verona, Bologna e Firenze, e viene esteso gradualmente sul territorio nazionale per offrire i servizi evoluti di consegna nel segmento eCommerce dedicato al mercato dei prodotti alimentari freschi.

PosteGoFresh rende più comode le modalità di consegna poiché il destinatario avrà la possibilità di prenotare l’appuntamento scegliendo la fascia oraria, potrà monitorare in tempo reale la consegna del prodotto e decidere per un ritiro in un punto di ritiro refrigerato, alternativo all’home delivery, in cui il pacco viene conservato alla giusta temperatura.

