Summit invernale 2024 a Pragelato: da domani fino a domenica oltre venti unità cinofile da tutta Italia

TORINO – Da domani fino a domenica, la località montana di Pragelato sarà il palcoscenico del Summit Invernale 2024, un importante evento nazionale dedicato alla ricerca di persone scomparse. Organizzato dalla Ivan Schmidt Academy in collaborazione con l’International K9 Mantrailing Alliance, l’evento riunirà oltre venti unità cinofile provenienti da tutta Italia, insieme a esperti internazionali del settore.

Il focus di quest’anno è sull’integrazione di nuove tecnologie nella ricerca di persone scomparse, in particolare attraverso l’ausilio di cani specializzati nel Mantrailing. Ivan Schmidt, fondatore dell’accademia che porta il suo nome, sottolinea l’importanza di questo approccio: “Il cane da Mantrailing è principalmente un fornitore di informazioni, le quali possono poi essere incrociate con missioni di scanning più accurate e precise.”

Oltre alla componente tecnica, il summit affronterà anche gli aspetti psicologici che emergono durante le operazioni in ambienti considerati ostili. “Crediamo fortemente in questi eventi,” afferma Schmidt, “perché c’è una forte componente psicologica nella preparazione di un binomio pronto ad entrare in azione.”

