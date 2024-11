Pinerolo nega la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

PINEROLO – Il Consiglio comunale di Pinerolo ha respinto la mozione per dare la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. La mozione era stata presentata dal consigliere di minoranza Dario Mongiello, che considerava l’iniziativa slegata totalmente da partiti o movimenti politici ma alla luce del fatto che anche in Italia l’antisemitismo è in via di espansione.

A favore hanno votato i consiglieri del Pd, FdI e Lega ma il M5S, che è in maggioranza in consiglio, ha decretato l’affossamento della mozione.

