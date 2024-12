Modifiche alla viabilità in due gallerie lungo la SS24 del Monginevro tra Cesana e Claviere

Nei prossimi giorni ci saranno modifiche alla viabilità per due gallerie della statale 24 del Monginevro. Nella galleria ‘Cesana’, a partire dalle 22:00 di oggi, martedì 3 dicembre, fino alle 5:00 di domani mercoledì 4 dicembrela galleria sarà chiusa al traffico.

Durante la chiusura i veicoli con peso inferiore a 26 tonnellate saranno deviati sulla vicina ex statale 24. I mezzi con peso superiore alle 26 tonnellate potranno raggiungere la Francia percorrendo la A32 con proseguimento al Traforo del Frejus.

Per consentire l’esecuzione delle ispezioni all’interno di galleria ‘Piccola Dora’, tra il km 92,260 e il km 92,580 della statale (tra Cesana e Claviere), dalle 21:00 di domani, mercoledì 4 dicembre, fino alle 5:00 di giovedì 5 dicembre sarà in vigore il senso unico alternato. La limitazione è stata pianificata in orario notturno al fine di mitigare il più possibile i disagi alla circolazione locale.

