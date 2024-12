Universiadi invernali di Torino: Nikon lancia un contest fotografico per assistere in prima fila alle gare

TORINO – Un concorso promosso da Nikon che mette in palio un posto in prima fila alle Universiadi invernali del 2025, che si svolgeranno a Torino dal 13 al 25 gennaio.

Fino al 29 dicembre 2024, collegandosi al sito di Nikon School , sarà possibile iscriversi gratuitamente e inviare uno scatto dinamico, ovvero in azione, rispettando i temi dello sport. Il concorso è aperto a fotografi professionisti, amatoriali e agli studenti. Una giuria tecnica selezionerà 10 vincitori premiando gli scatti che meglio soddisferanno i requisiti di originalità, creatività, qualità tecnica e composizione. I 10 fotografi selezionati potranno

vivere da protagonisti le Universiadi 2025 grazie a un viaggio fotografico di tre giorni per assistere e fotografare gli atleti in gara.

C’è tempo fino al 29 dicembre. Qui il regolamento completo.

