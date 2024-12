“Ops! E’ Già Natale”, Valeria Cavalli nel film USA con Danny DeVito e Andie MacDowell

TORINO – C’è anche l’attrice torinese Valeria Cavalli nel nuovo film di Natale diretto da Peter Chelsom, ispirato a Improvvisamente Natale di Francesco Patierno e interpretato da Danny DeVito e sua figlia Lucy, Andie MacDowell, Wilmer Valderrama, Adrian Dunbar e la giovanissima Antonella Rose, protagonista della storia.

In “Ops! E’ Già Natale” Valeria Cavalli interpreta “una sognatrice piuttosto ingenua, innamorata come una ragazzina”. Un ruolo accolto con entusiasmo dall’attrice per un film che sarà nelle sale italiane dal prossimo 5 Dicembre 2024, impreziosito dal lavoro del direttore della fotografia Christophe Lanzenberg e dai look curati da Uliva Pizzetti, Ilaria Zamprioli e Virna Vento.

Un cast stellare

Valeria Cavalli si è quindi nuovamente trovata a lavorare in una produzione internazionale, accanto ad un cast di prim’ordine, e ne è ovviamente felice. “Oltre a Danny De Vito, – racconta – persona squisita, e sua figlia Lucy, anch’essa gentile, affabile e divertente, ci sono Andie MacDowell, Adrian Dunbar, un grande attore Irlandese nei panni di Otto, il buffone scanzonato ma da prendere sul serio e, infine, Antonella-Rose, la protagonista, che ci ha lasciati tutti a bocca aperta per il suo innato talento”. E Valeria esprime comprensibilmente grande soddisfazione anche per il reparto tecnico: “A partire dal regista, Peter Chelsom, che non ha bisogno di presentazioni, passando dal direttore della fotografia, Christophe Lanzenberg, che ci ha illuminati con pochissimo – tanto che Andie MacDowell continuava a chiedere se i proiettori funzionassero – fino alle bravissime Uliva Pizzetti, Ilaria Zamprioli e Virna Vento, che hanno curato amorevolmente il nostro look”.

La storia di “Ops! E’ Già Natale”

Claire, una bambina statunitense di dieci anni che va a visitare il nonno Lawrence, proprietario di un hotel sulle Dolomiti, insieme ai genitori Abbie e Jacob, che non sanno come dirle che si stanno per separare. Claire dà quindi il via ad un Natale improvvisato ad Agosto, forse l’ultimo trascorso tutti insieme e felici, con l’unico obiettivo di risanare la frattura matrimoniale tra i suoi genitori.

