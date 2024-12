Torino e Genoa si fermano sullo 0-0: granata in crescita, ma la vittoria resta un miraggio

GENOVA – Il pareggio a reti inviolate tra Genoa e Torino, andato in scena al Ferraris, lascia ai granata un sapore amaro, fatto di rimpianti e occasioni mancate.

La squadra di Vanoli, più intraprendente rispetto alle recenti prestazioni, ha cercato in ogni modo di strappare un successo che manca ormai dal 25 ottobre. Nonostante i progressi evidenti sul piano del gioco, il Torino non è riuscito a piegare i rossoblù, che continuano a mostrare difficoltà nel tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. La gara ha visto un Torino determinato e aggressivo fin dai primi minuti, con gli uomini di Vanoli capaci di mettere pressione ai padroni di casa e bloccare le fonti di gioco rossoblù. Sul fronte opposto, il Genoa, che nelle ultime cinque partite ha conquistato nove punti, ha mostrato una certa difficoltà a trovare fluidità di manovra, soprattutto dopo i primi segnali promettenti della gestione Vieira.

Per il Torino, il match rappresenta un passo avanti sul piano della prestazione, ma il risultato non permette di interrompere la lunga striscia senza vittorie. Il Genoa, invece, continua a faticare nel ritrovare concretezza in casa, lasciando a Vieira il compito di trovare soluzioni per un calendario che si preannuncia complicato nelle prossime settimane.

