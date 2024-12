Atto vandalico a Biella: presepe distrutto da due diciassettenni

BIELLA – Il presepe allestito pochi giorni fa in piazza Vittorio Veneto, a Biella è stato danneggiato da due giovani vandali. I fatti sono accaduti nella notte, quando i residenti, allarmati dai rumori sospetti, hanno contattato la polizia. Gli agenti di una volante, prontamente intervenuti, hanno rintracciato i due ragazzi, entrambi diciassettenni, mentre si trovavano ancora in zona con alcuni pezzi del presepe in mano.

L’atto vandalico è stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza, fornendo così prove decisive per le autorità.

