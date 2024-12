Da Torino Porta Nuova la Castello di Rivoli in 35 minuti con la Linea 36n

TORINO – A partire da ieri, sabato 7 dicembre, ogni sabato sarà disponibile un servizio di trasporto pubblico potenziato che collegherà Torino al Castello di Rivoli in modo rapido. La linea 36n, con partenza dalla stazione ferroviaria di Alpignano, sarà attiva al sabato dalle 11:00 alle 18:00, in coincidenza con i treni da Torino Porta Nuova, garantendo così collegamenti ogni ora verso una delle principali attrazioni culturali del territorio.

Il nuovo servizio, fa sapere GTT, consentirà di raggiungere il Castello in circa 35 minuti partendo da Torino Porta Nuova, con un biglietto integrato del costo di 3,80€ (BIM A). Questo titolo di viaggio, valido per 100 minuti, include sia il trasferimento in treno fino ad Alpignano sia il tragitto in navetta fino a Rivoli.

Il nuovo servizio al sabato permetterà di rilanciare il collegamento tra Rivoli e Torino in un’ottica integrata treno+bus, anticipando la logica intermodale su cui si fonda la futura revisione della rete di trasporto pubblico locale (TPL). E con un occhio di riguardo per i turisti che desiderano visitare il Castello di Rivoli e le sue mostre. L’iniziativa mira anche a ridurre l’uso dell’auto privata, promuovendo la sostenibilità ambientale e la mobilità pubblica.

